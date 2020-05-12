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Курсы валют: в столичных обменниках подорожал доллар

10:26, 12 мая 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 9 копеек и составила 29,29 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,75 гривни за доллар, евро – 28,70 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 12 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд осталась на уровне предыдущего показателя.

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