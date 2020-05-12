Курсы валют: в столичных обменниках подорожал доллар

Стоимость доллара выросла до 27,05 гривни, тогда как евро подорожал до 29,29 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 12 мая, выросла на 5 копеек, до 27,05 гривни за доллар.

Читайте такжеЭксперты рассказали, что будет с курсом доллара после ослабления карантина

Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 9 копеек и составила 29,29 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,75 гривни за доллар, евро – 28,70 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 12 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд осталась на уровне предыдущего показателя.