В Украине после выходных подорожал доллар: свежие курсы НБУ
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2673,03 (12 июня – 2659,99)
100 EUR – 3021,19 (12 июня – 3017,23)
На межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 12 июня, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,72/26,75 гривни/доллар, к евро – 30,21/30,23 гривни/евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 12 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,60 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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