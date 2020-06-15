В Украине после выходных подорожал доллар: свежие курсы НБУ

Официальный курс НБУ на 15 июня: 100 USD – 2673,03 гривни; 100 EUR – 3021,19 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2673,03 (12 июня – 2659,99)

100 EUR – 3021,19 (12 июня – 3017,23)

На межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 12 июня, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,72/26,75 гривни/доллар, к евро – 30,21/30,23 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 12 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,60 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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