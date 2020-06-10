Доллар укрепился после недели падения: курсы валют

Официальный курс НБУ на 10 июня: 100 USD – 2664,12 гривни; 100 EUR – 3008,72 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2664,12 (9 июня - 2660,05)

100 EUR – 3008,72 (9 июня - 3014,77)

На межбанковском валютном рынке Украины во вторник, 9 июня, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,64/26,66 гривни/доллар, к евро - 30,10/30,12 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 9 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,60 гривни/доллар, то есть гривня седьмой день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 10 копеек.

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