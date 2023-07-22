Курс евро сегодня составляет 41,55 грн/евро.

Курс наличного доллара у "ПриватБанка" сегодня, 22 июля, остался на уровне предыдущего показателя - 37,15 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро в финучреждении также не изменился и составляет 41,55 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 42,19 грн.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,55 грн/долл., евро-40,55 грн/евро.

Курсы валют

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 22 июля, ослабился на 2 копейки – до 37,35 грн/доллар. Относительно евро курс ослабился на 5 копеек и составляет 41,75 грн/евро.

Национальный банк Украины работает над дальнейшей валютной либерализацией и ослаблением ограничений, что поможет создать нормальные условия для бизнеса. Так, регулятор рассматривает возможность разрешить иностранным акционерам возвращать дивиденды за 2023 год в рамках мер по привлечению инвестиций в пострадавшую от войны экономику. Ранние шаги по смягчению валютных ограничений также могут включать увеличение количества иностранной валюты, которую частные лица могут покупать за гривну.

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