Продать доллар можно в среднем по курсу 41,60 грн, евро - 43,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 14 февраля, не изменился и в среднем составляет 42,20 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 25 копеек и составляет 44,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,30 грн за евро.

Курс доллара в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,90 грн/евро, курс продажи - 43,65 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 14 февраля, составляет 96 960 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 051 700 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,80 грн/долл., то есть гривна ослабла на 1 копейку. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,44 грн за один евро, то есть гривна снизилась на 8 копеек.

На следующей неделе курсовые колебания на валютном рынке могут быть незначительными и достаточно скудными, а между курсами межбанка и наличного рынка будет достигнут паритет, считает начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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