Курс гривни к евро установлен на уровне 44,81 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,99 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 44,81 грн/евро, то есть гривня ослабла на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,03/41,05 грн/долл., евро – 44,82/44,84 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 8 августа, подешевел на 5 копеек и составляет 41,20 грн за доллар. Курс евро в финансовом учреждении сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 45,15 грн за евро.

Ближе к осени или в самом ее начале вполне вероятен постепенный рост курсов. Ведь никак не обойти главное объективное обстоятельство – это усиление инфляции, что уже сказалось как на себестоимости продукции, так и на уровне потребительских цен, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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