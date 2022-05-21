На валютном рынке большую часть занимают безналичные операции, отметили в Нацбанке.

Национальный банк Украины разрешил банкам не ограничивать курс по продаже наличной валюты, и это должно выровнять условия работы финучреждений по сравнению с обменниками и будет способствовать уменьшению колебаний стоимости валюты.

НБУ решил не сглаживать колебания на наличном рынке валюты и не тратить на это дефицитные международные резервы, говорится на странице регулятора в Facebook.

"...сейчас на наличном рынке в основном покупают валюту для спекулятивного заработка, финансирования "серого" импорта, который не относится к критическому, а также перевода сбережений в иностранную валюту. Ни одно из этих направлений не является критическим приоритетом для поддержки экономики во время войны...", - отметили в Нацбанке.

Регулятор подчеркнул, что на валютном рынке большинство операций проводится в безналичном сегменте - в частности, безналичную валюту покупают и продают импортеры и экспортеры.

"...импортеры могут закупать валюту по курсу, который близок к курсу продажи валюты экспортерами. В случае возникновения дефицита валюты на рынке НБУ закрывает его продажей валюты из международных резервов...", - говорится в сообщении.

Напомним, с 21 мая Нацбанк разрешил банкам продавать наличную валюту по любому курсу.

Официальный курс доллара в Украине остается фиксированным - 29,25 грн/долл.

НБУ не снял ограничения для банков на установление курса в безналичном сегменте рынка - нижний предел - официальный курс, а самая высокая стоимость валюты должна рассчитываться так: официальный курс +1%.

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