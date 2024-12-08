Банкир считает, что можно ожидать еще одну относительно спокойную неделю на валютном рынке.

Колебания курса до 15 декабря будут ожидаемыми и не угрожающими. Весомую роль на рынке все еще будет играть Национальный банк, который намерен сохранить равновесие между спросом и предложением

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что на наличном рынке может усилиться давление из-за отключений света, ситуации на фронте, а также фактора неопределенности

По его словам, возможный рост спроса на наличную валюту может нивелировать рост количества украинцев, которые будут продавать валюту перед новогодними праздниками.

Видео дня

Банкир считает, что с 9 по 15 декабря курс доллара будет колебаться в пределах 41,4 - 41,8 гривни за доллар на межбанке и 41,5-42 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом, украинцам 100 долларов в гривнях до 15 декабря обойдутся 4150 – 4200 гривень. При этом 1000 долларов в гривнях будут стоить 41500 – 42000 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз до конца декабря 2024 года

В последнюю неделю ноября Национальный банк Украины позволил гривне ослабеть до нового рекордного уровня. Аналитики ICU считают, что к концу декабря 2024 года национальная валюта может ослабиться до отметки 42 гривни за доллар.

Вас также могут заинтересовать новости: