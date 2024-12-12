Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, евро - 43,65 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 12 декабря, вырос на 9 копеек и в среднем составляет 41,99 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,65 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,87 грн/долл., что на 3 копейки ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,80 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 3 копейки и составляет 44,30 грн/евро, курс продажи - 44,13 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 12 декабря, составляет 100 924,80 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 211 770,53 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, что Национальный банк Украины установил на четверг, 12 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,69 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,80 гривен за один евро, то есть гривна выросла на 3 копейки.

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