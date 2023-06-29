Американскую валюту можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" 29 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 5 копеек - до 41,15 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро - 40,15 грн / евро.

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Курс во время войны

Как сообщал УНИАН, аналитики инвестгруппы ICU отметили, что наличный курс гривны увеличил укрепления с начала года до 6 процентов и продолжает рост. По их оценкам, спрос на валюту на розничном рынке остается высоким, но активность смещается в сторону наличности.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 29 июня, ослабился на 5 копеек - до 37,45 грн/долл.

Существенная международная помощь вместе с меньшими объемами интервенций НБУ способствовала росту международных резервов до самого высокого за последние 11 лет уровня. Это позволило стабилизировать курс гривны, по данным НБУ.

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