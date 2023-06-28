Гривня укрепилась на 9% с начала года.

Ситуация на валютном рынке Украины улучшилась - наличная гривня укрепилась на 9% с начала года, а наличный курс практически сравнялся с безналичным.

Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, опубликованном Национальным банком Украины. В документе сообщается, что, по сравнению с зимними месяцами, сократились объемы валютных интервенций НБУ. Этому способствовал рост объемов продажи валюты аграрными предприятиями для проведения посевной кампании и уменьшение спроса на валюту со стороны импортеров энергоресурсов в весенние месяцы.

Также уменьшились оттоки средств по операциям с карточками, в том числе благодаря урегулированию деятельности игорного бизнеса.

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"Как следствие, наличная гривня укрепилась на 9% с начала года, а наличный курс практически сравнялся с безналичным. В конце прошлого года разница между ними достигала 10%. Следовательно улучшились курсовые ожидания бизнеса и населения. Это, в свою очередь, снижает спрос населения на валюту. В частности, в мае объемы чистой покупки валюты населением были наименьшими с прошлого августа", - говорится в отчете.

Отмечается, что существенная международная помощь вместе с меньшими объемами интервенций НБУ способствовала росту международных резервов до самого высокого за последние 11 лет уровня. В конце мая их объем достиг 37,3 млрд долл., что эквивалентно почти пяти месяцам будущего импорта.

"Такой запас прочности дает больше возможностей для постепенного пересмотра валютных ограничений", - отметили в Нацбанке.

Что происходит с курсом

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 28 июня, ослаб на 5 копеек – до 37,40 грн/долл.

В апреле Национальный банк улучшил свой прогноз экономического роста в 2023 году с 0,3% до 2%. Также регулятор ожидает, что в 2023 году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, а в последующие годы - вернется к однознаковому уровню.

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