Курс гривни к евро на 17 ноября установлен на уровне 39,31 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 17 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,25 грн / долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 39,31 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,24/36,26 грн/долл., евро - 39,43/39,44 грн / евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс гривни к доллару в украинских банках сегодня, 16 ноября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,85 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривни сегодня ослабился на 15 копеек и составляет 40,85 грн за евро.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 16 ноября, остался на предыдущем уровне – 37,60 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 35 копеек и составляет 40,85 грн за евро.

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