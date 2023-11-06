Продать доллар можно в среднем по курсу 37,35 грн, евро – 39,80 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 6 ноября, укрепился на 10 копеек – до 37,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,35 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня ослабел на 10 копеек и составляет 40,50 грн за евро. Продать евро можно по курсу 39,80 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,72 грн/долл. (продать доллар можно за 37,63 грн), евро – 40,38 грн/евро (курс продажи – 40,15 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на понедельник, 6 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,17 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек. Официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 38,73 грн/евро, то есть гривня ослабела на 6 копеек.

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило отметил, что одной из причин укрепление гривны есть международная финансовая помощь. По его словам, средства финансовой помощи затем вливаются на украинский рынок, и соответственно они насыщают спрос на валюту на межбанковском рынке.

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