На валютном рынке несколько дней подряд наблюдалась тенденция на убыль стоимости курса доллара

Одной из причин того, что гривня укрепляется, а доллар падает, является международная финансовая помощь, отметил экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, перелает 24 канал.

"По разным каналам, это и грантовая, и заемная помощь. Эти приходящие средства затем вливаются на украинский рынок, и соответственно они насыщают спрос на валюту на межбанковском рынке", - отметил он.

На валютном рынке несколько дней подряд наблюдалась тенденция на убыль стоимости курса доллара. Официальный курс еще с начала ввода управляемой гибкости начал терять цену. Это объясняют совокупностью определенных факторов.

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Отмечается, что притоку валюты способствует еще и оживление экспорта осенью. Несмотря на то, что ситуация с экспортом зерна затруднена, существуют другие механизмы, позволяющие вывозить зерно.

Курс доллара в Украине после выходных - официальный курс

Напомним, НБУ на 6 ноября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,17 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с сегодняшним официальным курсом.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 38,73 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

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