На межбанке ситуация на данный момент стабильная, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 5 ноября, в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,20 до 38,30 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев,

В обменниках финкомпаний курс будет в пределах от 37,30 до 38,10 грн/долл., отметил эксперт. Что касается котировок евро при покупке/продаже, то они будут в пределах коридора от 39,50 до 40,90 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - в пределах коридора покупок и продаж от 39,60 до 40,85 грн/евро.

По его словам, на межбанке ситуация на данный момент стабильная и сильно меняться не будет: "Я не вижу каких-то проблем с курсом доллара на межбанке, но хочу сказать, что от интервенций НБУ мы никуда не денемся".

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Курс доллара в Украине - сколько будет стоить доллар

Напомним, как писал УНИАН, Национальный банк Украины на 6 ноября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,17 грн/ долл. То есть, гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с официальным курсом предыдущего дня.

Также, согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на 6 ноября установлен на уровне 38,73 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

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