Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 13 декабря, не изменился и составляет 41,85 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,30 грн за евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 грн, а евро - по курсу 43,30 грн за единицу иностранной валюты.
Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу составляет 41,84 грн.
Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 20 копеек - до 44,05 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,80 грн за доллар, что на 7 копеек ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 13 копеек и составляет 44,17 грн/евро, курс продажи - 43,95 грн/евро.
Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,66 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,70 гривен за один евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек.