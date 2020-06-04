Гривня шестой день подряд укрепляется к доллару

Сегодня гривня на 5 копеек укрепилась к доллару, но на 3 копейки ослабла к евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 5 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,70 гривни/доллар, то есть гривня шестой день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,99 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,68/26,70 гривни/доллар, к евро – 29,89/29,91 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 4 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,75 гривни/доллар, то есть гривня пятый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек.

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