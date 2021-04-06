Курс гривни к евро ослаб до 32,90 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 7 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,84 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,90 грн/евро, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 7 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2783,84 (6 апреля – 2793,9)

100 EUR – 3289, 8 (6 апреля – 3286,32)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,81/27,83 грн/долл., к евро – на уровне 32,82/32,85 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 6 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,94 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий