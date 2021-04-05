Курс гривни к евро ослаб до 32,86 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 6 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,94 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,86 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 5 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2793,9 (5 апреля – 2795,55)

100 EUR – 3286, 32 (5 апреля – 3283,65)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,94/27,95 грн/долл., к евро – на уровне 32,85/32,86 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 5 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,96 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий