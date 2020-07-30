К концу недели гривня окончательно стабилизировалась

По отношению к доллару гривня осталась на вчерашнем уровне.

Национальный банк Украины на пятницу, 31 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,69 грн/долл., то есть гривня по отношению к доллару осталась на уровне предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,55 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 31 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,69 (30 июля – 27,69)

100 EUR – 32,55 (30 июля – 32,47)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,69/27,71 грн/долл., к евро – 32,53/32,55 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 30 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,69 грн/долл., то есть гривня по отношению к доллару осталась на уровне предыдущего дня.

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