Курс гривни к евро укрепился до 33,67 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 26 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,90 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,67 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 26 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2790,14 (23 апреля - 2806,42);

100 EUR - 3367,14 (23 апреля - 3381,03).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,90/27,92 грн/долл., к евро – на уровне 33,64/33,66 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 23 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

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Автор: Екатерина Жирий