Курс гривни к евро ослаб до 33,81 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 23 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,81 грн/евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеПосле временного затишья в Украине начал дорожать доллар: курс в обменниках

Официальный курс валют

Нацбанк на 23 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2806,42 (22 апреля - 2805,76);

100 EUR - 3381,03 (22 апреля - 3369,86).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,03/28,05 грн/долл., к евро – на уровне 33,76/33,78 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 22 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,06 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий