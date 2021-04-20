Гривня по официальному курсу осталась на уровне 28,01 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 21 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,01 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,74 грн/евро, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 20 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2800,96 (20 апреля - 2800,87);

100 EUR - 3373,62 (20 апреля - 3370,99).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,00/28,02 грн/долл., к евро – на уровне 33,77/33,79 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 20 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,01 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий