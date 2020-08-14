Гривня укрепилась перед выходными: свежий курс валют

Курс доллара снизился до 27,35 гривни, а курс евро - 32,31 гривни.

Национальный банк Украины на понедельник, 17 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,35 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,31 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,33/27,35 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,27/32,29 гривни/евро.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2734,74 (14 августа – 2740,83)

100 EUR – 3230,82 (14 августа – 3241,85)

Курс на пятницу

Национальный банк Украины на пятницу, 14 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,41 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Лидия Селезнева