Курс гривни к евро ослаб до 33,17 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 12 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,75 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,17 грн/евро, то есть гривня ослабла на 24 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 12 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2774,86 (11 марта – 2770,16)

100 EUR – 3317,48 (11 марта – 3293,17)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,76/27,78 грн/долл., к евро – на уровне 33,18/33,20 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 11 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,70 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий