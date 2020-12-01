Курс гривни к евро ослаб до 34,22 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 2 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,56 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 34,22 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 2 декабря, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,56 (1 декабря – 28,49)

100 EUR – 34,22 (1 декабря – 34,14)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,55/28,56 грн/долл., к евро – на уровне 34,16/34,17 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 1 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,50 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий