"Апокалипсиса не произошло": в НБУ заявили о стабилизации гривни после скандального увольнения Смолия

В Нацбанке отметили, что колебания курса гривни происходят в узких пределах, а цена "политического давления" оказалась 20 копеек.

После падения гривни на 40-70 копеек на фоне заявления главы правления НБУ Якова Смолия ситуация на валютном рынке стабилизировалась и резких колебаний не наблюдается.

Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"После заявления главы НБУ об отставке в минувшую среду, 1 июля, в средствах массовой информации появились многочисленные комментарии известных и неизвестных экспертов, которые соревновались в предсказании апокалиптических сценариев относительно курса гривни. Однако поведение рынков на самом деле оказалось значительно более рациональным, чем некоторые "пророчества", - отметил Данилишин.

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Он рассказал, что на следующий день после заявления, 2 июля, с целью "сдерживания чрезмерных колебаний курса гривни к доллару США под влиянием более чем 10-кратного увеличения объема покупки иностранной валюты на условиях "форвард" по сравнению со среднедневным значением с начала 2020 года Национальным банком было продано 150 млн долл. США. Однако уже в пятницу ситуация на МВРУ стабилизировалась. А сегодня, в понедельник, курс гривни к доллару США имел выраженную тенденцию к укреплению, что позволило Национальному банку два раза выйти на рынок с покупкой иностранной валюты по курсу 27,06 и 26,98".

Данилишин подчеркнул, что апокалипсиса на украинском валютном рынке не произошло.

"Таким образом, несмотря на попытки "сторонников апокалипсиса" расшатать рынок, колебания курса гривни происходят в узких пределах. В случае чрезмерных колебаний курса Национальный банк будет осуществлять валютные интервенции с целью сбалансирования спроса и предложения на рынке. Учитывая, что значение курса гривни на 12 часов 01.07 было 26,75 грн/доллар, то цена "политического давления" 20 копеек", - отметил председатель Совета НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 7 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,12 гривни/доллар, то есть гривня после нескольких дней падения укрепилась к доллару на 5 копеек в сравнении с предыдущим показателем.

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