Доллар дешевеет в обменниках

Стоимость доллара в столичных обменниках снизилась до 26,75 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 19 мая, снизилась на 5 копеек - до 26,75 грн за доллар.

Читайте такжеКризис гривне не помеха: как коронавирус повлиял на украинскую валюту и чего ждать дальше

Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро осталась на прежнем уровне и составила 29,00 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,50 грн за доллар, евро – 28,50 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 19 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня пятый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 7 копеек.