Доллар дешевеет в обменниках
10:01, 19 мая 2020Финансы
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Стоимость доллара в столичных обменниках снизилась до 26,75 грн.
Стоимость евро осталась на уровне 29,00 грн / фото УНИАН
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 19 мая, снизилась на 5 копеек - до 26,75 грн за доллар.
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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро осталась на прежнем уровне и составила 29,00 грн.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,50 грн за доллар, евро – 28,50 грн за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 19 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня пятый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 7 копеек.
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