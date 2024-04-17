Олег Пендзин напомнил, что в бюджете на 2024 год среднегодовой курс заложен на уровне 40,6 гривни.

Курс доллара в Украине на сегодня полностью согласован Национальным банком. Вряд ли НБУ повысит эту планку выше 40 гривень за доллар.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что в бюджете на 2024 год среднегодовой курс заложен на уровне 40,6 гривни, а на данный момент курс ниже этой отметки.

"Думаю, Нацбанк не будет повышать его выше 40 гривень", – отметил эксперт в комментарии "Эспрессо".

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При этом он указал, что западная помощь поступает Украине в долларах, поэтому чем слабее курс, тем выгоднее Минфину.

"Нацбанк еще отвечает за инфляцию. Чем слабее курс гривны, тем выше инфляция, это мы тоже понимаем. Поэтому он так немного балансирует. С одной стороны НБУ идет навстречу Минфину, с другой — держит достаточно жесткими методами инфляционные процессы. Сегодня инфляция составляет 3,2%", – подытожил Пендзин.

Курс доллара в Украине - прогноз МВФ

Международный валютный фонд обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. В 2024 году ожидается незначительная девальвация. С 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнет отметку в 50 гривень за доллар.

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