На начавшейся неделе значительные изменения курса доллара к гривне не ожидаются.

Курс доллара за первые три месяца 2021 года может снизиться с 28,4 до 27,6 гривни/доллар, преодолев психологическую отметку в 28 гривень.

Читайте такжеВ ближайшее время гривня может просесть еще больше: опрос НБУОб этом сообщил старший аналитик компании Alpari Вадим Иосуб со ссылкой на прогнозы Reuters.

"Украинская гривня, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям", – говорится в ежемесячном опросе Reuters.

Иосуб отметил, что у рынка есть положительные ожидания от сотрудничества с МВФ. В декабре 2020 года Украина приняла антикоррупционный закон, чтобы повысить свои шансы на получение дополнительных кредитов от МВФ в рамках сделки на 5 миллиардов долларов.

Что касается текущей ситуации на валютном рынке, по прогнозу аналитика, на начавшейся неделе значительные изменения курса доллара к гривне не ожидаются.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,3 гривни/доллар", - сказал Иосуб.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на понедельник, 18 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,05 гривни/доллар, то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 18 января, ослаб на 5 копеек – до 28,30 гривни/доллар.

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Автор: Екатерина Жирий