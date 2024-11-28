Продать доллар можно в среднем по курсу 41,40 грн, евро - 43,58 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 28 ноября, вырос на 10 копеек и в среднем составляет 41,90 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 44,25 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,58 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,93 грн/долл., что на 13 копеек дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,82 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 25 копеек и составляет 44,40 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 28 ноября, составляет 95 419,66 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 961 126,69 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 28 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 грн/долл. Таким образом, гривна ослабилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем, и это стало очередным историческим максимумом курса доллара к гривне.

Официальный курс евро установлен на уровне 43,80 гривен за один евро, то есть гривна снизилась на 12 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: