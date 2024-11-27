Курс гривни к евро установлен на уровне 43,80 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 28 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 грн/долл. Таким образом, гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем, и это стало очередным историческим максимумом курса доллара к гривне.

Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,80 гривень за один евро, то есть гривня снизилась на 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,63/41,65 грн/долл., евро - 43,84/43,85 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева курс доллара сегодня составляет 41,80 грн/долл., что на 7 копеек дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,70 грн. Курс наличного евро вырос на 15 копеек и составляет 44,15 грн/евро, курс продажи - 43,95 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 27 ноября вырос на 5 копеек и составляет 41,75 грн за доллар. Курс евро в банке вырос на 10 копеек и составляет 44,10 грн за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 грн, а евро - по курсу 43,10 грн за единицу иностранной валюты.

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