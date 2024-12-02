Курс гривны к евро установлен на уровне 43,72 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 3 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,65 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем, и достигла нового исторического минимума.

Относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,72 гривен за один евро, то есть гривна укрепилась на 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,70/41,72 грн/долл., евро - 43,84/43,85 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 41,80 грн/долл., что на 2 копейки дешевле показателя пятницы, а продать доллар можно за 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,13 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 2 декабря остался на прежнем уровне и составляет 41,85 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также не менялся и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

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