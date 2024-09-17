Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, евро - 45,75 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 17 сентября, вырос на 10 копеек - до 41,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,25 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 25 копеек и составляет 46,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,75 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве сегодня в обменниках

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 22 копейки и составляет 41,80 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,65 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 33 копейки и составляет 46,55 грн/евро (курс продажи - 46,35 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 17 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 гривны за доллар, таким образом, гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка относительно евро установлен на уровне 46,01 гривны за евро, то есть гривна ослабилась на 21 копейку.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до 20 сентября в банках будет находиться в пределах от 40,75 до 41,85 гривны за доллар, а в обменниках финансовых компаний - от 41,00 до 41,80 гривны за доллар.

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