Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 45,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 27 августа, вырос на 5 копеек - до 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 20 копеек и составляет 46,45 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,80 грн за евро.

Какой курс сегодня в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 46,20 грн/евро (курс продажи - 46,05 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 27 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 14 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 46,18 грн/евро, то есть гривна ослабла сразу на 34 копейки по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 26 августа, остался на прежнем уровне и составлял 41,50 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не менялся и составлял 46,10 гривны за евро.

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