Курс гривны к евро установлен на уровне 46,18 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 27 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 14 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также потеряла в цене. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 46,18 грн/евро, то есть гривна ослабла сразу на 34 копейки по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,34/41,39 грн/долл., евро - 46,17/46,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 26 августа, остался на прежнем уровне и составляет 41,50 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 46,10 гривны за евро.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский не прогнозирует кардинальных изменений курса доллара до конца августа. По его словам, все события с курсом на рынке начнутся не раньше сентября, но и тогда эксперт не ожидает каких-то скачков курса, связанных с перекосом спроса и предложения, потому что регулятор такого не допустит.

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