Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 26 августа, остался на прежнем уровне и составляет 41,50 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 46,10 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривны, евро - по курсу 45,10 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня остался неизменным и составляет 41,49 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 21 копейку и составляет 46,51 гривны.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 8 копеек и составляет 41,50 гривны за доллар в среднем (продать доллар можно за 41,43 гривны). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 46,25 гривны за евро (курс продажи - 46,05 гривны).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 гривны за доллар, таким образом, гривна укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,84 гривны за евро, то есть гривна укрепилась на 14 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

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