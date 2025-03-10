Продать доллар можно в среднем по курсу 41,03 грн, евро - 44,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 10 марта, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 41,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,03 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 3 копейки и составляет 45,00 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,30 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,31 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,22 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,80 грн/евро, а курс продажи - 44,60 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 10 марта, составляет 82 349 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 392 440 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 10 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,73 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 17 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что при условии сохранения текущих соотношений евро/доллар на внешних рынках курс евро в Украине может на конец года составлять около 46,35-48 грн/евро.

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