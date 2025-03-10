Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 45,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 10 марта, снизился на 9 копеек и составляет 41,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 45,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 гривни, а евро - по курсу 44,00 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался неизменным на уровне 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 10 марта, снизился на 20 копеек и составил 45,05 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 10 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,73 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,31 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,22 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,80 грн/евро, а курс продажи - 44,60 грн/евро.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что при условии сохранения текущих соотношений евро/доллар на внешних рынках курс евро в Украине может на конец года составлять около 46,35-48 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: