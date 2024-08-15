Ситуация "повышенной турбулентности" продлится минимум до середины ноября, отметил финансист.

Август и осень со значительным увеличением геополитических, военных и экономических рисков не будут спокойными на мировом и украинском финансовых рынках, предупредил аналитик Алексей Козырев.

По его словам, всем инвесторам, бизнесу и гражданам уже сейчас стоит пересмотреть свои вложения, сбережения и действующие бизнес-модели на предмет диверсификации и минимизации курсовых рисков.

"Ситуация повышенной турбулентности в мире продлится минимум до середины ноября, риск потерять деньги во время этих ралли как на фондовом, так и на валютном рынке приблизится к своему пику уже с конца августа-начала сентября", - отметил эксперт. Видео дня

Он рекомендует украинцам быть крайне осмотрительными как при решениях о новых вложениях в те или иные активы, так и в части валютообменных операций (особенно по евро).

Курс доллара в Украине на 15 августа

Напомним, национальный банк Украины установил на четверг, 15 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,33 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки.

А официальный курс НБУ относительно евро установлен на уровне 45,55 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 35 копеек.

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