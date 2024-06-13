Вторая половина июня в плане курсовых изменений будет в меру прогнозируемой.

С 17 по 23 июня на валютном рынке вряд ли возможны системные изменения: курс валют по-прежнему будет колебаться ежедневно.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, как и неделей ранее, рынок будет жить в парадигме новых унаследованных от мая курсов с ежедневными "косметическими" изменениями.

Иными словами, на рынке не изменятся правила, заключающиеся в частых валютных колебаниях то вверх, то вниз, однако уже в новых пределах. При этом самая главная "интрига" недели будет заключаться в том, какой тренд (нисходящий или восходящий) будет доминировать.

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"Еще изюминка: как и прогнозировалось, после девальвационного "неистовства" в течение апреля-мая, на рынке воцарится относительное спокойствие. Хотя инфляционное давление, вызванное новыми тарифами на электроэнергию, вряд ли можно будет скрыть. Отчасти из-за сезонного снижения цен на агропродукцию, общая ценовая ситуация почти не изменится. Но это лишь на время, ведь в июле нас ожидают новые акцизы на топливо", - сказал эскперт.

Кроме того, перебои с энергоснабжением будут пагубно влиять на бизнес и вполне возможно, что экономическое развитие притормозится. Однако это не произойдет внезапно, хотя уже сейчас прогнозы роста ВВП снижены в 1,5 раза - до 3%.

Главными показателями валютного рынка с 17 по 23 июня банкир назвал следующие:

коридоры валютных изменений: на межбанке 40-41 грн/долл. и 43-45 грн/евро, на наличном рынке 40-41,2 грн/долл. и 43-46 грн/евро;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за 1 долл., до 0,1 грн за 1 евро, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на 1 долл., до 0,8-1 грн на 1 евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на 1 долл., до 1-1,3 грн на 1 евро;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, вторая половина июня в плане курсовых изменений будет в меру прогнозируемой: ежедневные колебания вряд ли будут пересекать новые границы. Режим "управляемой гибкости" не даст разгуляться курсовым показателям", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 13 июня, вырос на 5 копеек - до 40,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 44,45 грн за евро.

Наличный курс доллара в банках Украины в четверг, 13 июня, не изменился и составляет 40,90 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,35 грн за евро.

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