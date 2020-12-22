По словам эксперта, снижение гривны к доллару началось сразу же после успешного займа Минфином на внешних рынках.

До конца года курс доллара в Украине может остаться около уровня 28,20 гривень за доллар.

Об этом заявил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, сообщает РБК-Украина.

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По словам эксперта, снижение гривны к доллару началось сразу же после успешного займа Минфином на внешних рынках.

"В понедельник на фоне новостей о новом штампе коронавируса и локдауна в странах ЕС, падение гривны усилилось", - добавил он.

Пархоменко напомнил, что текущая неделя - это последняя активная рабочая неделя, в которую пройдут переговоров с МВФ, аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. По его словами, со следующей недели участники рынка уйдут на каникулы и ситуация на рынках будет нейтральной, что не позволит Минфину занимать крупны сумме на рынке и формировать спрос на гривну.

"Если на этой неделе, гривна не получит поддержки, то уже до конца года просто не будет факторов, которые смогут ее укрепить. И до конца года мы будем удерживать диапазон в 28,20", - считает аналитик.

Предыдущий прогноз

21 декабря 2020 года директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан заявила о том, что курс гривни по отношению к основным валютам по итогам 2021 года особо не изменится, однако в течение года возможны его колебания.

Антикризисные меры НБУ

22 декабря 2020 года Национальный банк Украины ввел комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на период введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021 года).

В частности, банкам рекомендуется реструктуризировать кредиты заемщиков, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за введения ограничительных мер и не могут обслуживать кредиты.

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Автор: УНИАН