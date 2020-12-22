В частности, банкам рекомендуется реструктуризировать кредиты заемщиков, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за введения ограничительных мер и не могут обслуживать кредиты.

Национальный банк Украины ввел комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на период введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021 года).

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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«Учитывая развертывание эпидемиологической ситуации, мы решили продлить ряд антикризисных мер и ввести новые для поддержки банковского сектора и экономики. Наши действия, с одной стороны, позволят снизить регуляторную нагрузку на банки, а с другой - позаботиться о тех отраслях экономики и заемщиках, которые больше всего пострадают от усиленных карантинных мероприятий», - цитирует пресс-служба главу Нацбанка Кирилла Шевченко.

В частности, банкам рекомендуется реструктуризировать кредиты заемщиков, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за введения ограничительных мер и не могут обслуживать кредиты. Отмечается, что реструктуризация должна, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой - не создавать рисков потери банками капитала. Реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию.

Также рекомендуется проводить реструктуризацию дистанционно. Для ее проведения заемщики - юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы. Банки применяют к среднему и крупному бизнесу индивидуальный подход при реструктуризации с учетом отчетности и перспектив восстановления, к физлицам - оценку на портфельной основе (кроме ипотечного и автокредитования).

В части реструктуризации задолженности производителей "зеленой" электроэнергии банкам разрешено не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризация будет проведена до 30 апреля 2021 года.

Отмечается, что в части согласования кандидатов на руководящие должности в банках Нацбанк продолжит дистанционный режим тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в формате собеседования с кандидатами путем видеоконференции. А в части подачи документов в НБУ банкам и небанковским финучреждениям разрешено отправлять необходимые документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, сообщается, что до июня 2021 года к банкам и банковским группам не будут применяться меры воздействия за нарушение требований к показателям капитала, ликвидности, кредитного риска и т. п.

«Такое решение будет действовать, только если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина, в то же время банки или банковские группы не допускают нарушения нормативов достаточности капитала и нормативов ликвидности, предусмотренных статьями 75 и 76 закона "О банках и банковской деятельности". Решение не распространяется на банки, которые осуществили распределение прибыли за 2019, выплатив дивиденды», - сказано в сообщении.

Помимо этого, проведение всех видов плановых выездных проверок приостановлено на период до последнего календарного дня месяца, в котором завершается действие карантина.

Согласно отчету о финансовой стабильности Национального банка, финансовый сектор успешно проходит коронакризис, а банки поддерживают бизнес и способствуют восстановлению экономического роста.

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Автор: Екатерина Жирий