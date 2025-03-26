Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, а евро - 44,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 26 марта, снизился на 3 копейки и в среднем составляет 41,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,70 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,50 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,25 грн/евро, а курс продажи - 45,07 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 26 марта, составляет 88 179 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 683 910 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 26 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,69 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции: официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,14 гривни за один евро, то есть гривня потеряла также 5 копеек.

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