Курс гривны к евро установлен на уровне 43,53 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 16 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Относительно европейской валюты гривня значительно ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,53 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,25/42,29 грн/долл., евро - 43,53/43,55 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 15 января снизился на 10 копеек и в среднем составляет 42,90 грн за доллар. Продать американскую валюту можно по среднему курсу 42,25 грн за доллар. Средний курс евро к гривне не изменился и составляет 44,17 грн за евро. Продать евро можно по курсу 43,33 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 15 января снизился на 10 копеек и составляет 42,90 грн за доллар. Курс евро остался неизменным и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,30 грн, а евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

В свою очередь аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,85 до 43,25 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний - в пределах от 42,10 до 43,20 грн/долл.

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