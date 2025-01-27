Курс гривни к евро установлен на уровне 44,15 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 28 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,95 грн/долл., то есть гривня незначительно ослабла - на 2 копейки.

Относительно европейской валюты гривня более существенно ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 44,15 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 23 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,97/42,00 грн/долл., евро - 44,12/44,13 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составлял до 42,15 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 42,15 грн. Курс наличного евро составлял 44,35 грн/евро, а курс продажи - 44,12 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 27 января снизился на 10 копеек и составил 42,20 грн за доллар. Курс евро в банке, в свою очередь, подорожал на 15 копеек и составлял 44,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,60 грн, а евро - по курсу 43,40 грн за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что курс валют в Украине в феврале может быть изменчивым, но он считает, что доллар будет в пределах 42-42,4 гривни.

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