Конкуренция между обменниками за платежеспособного клиента только усилилась, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний и отделений банков в воскресенье, 7 июля, будет находиться в пределах коридора: прием от 40,40 до 40,70 грн/долл. и продажа от 40,80 до 41,10 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро владельцы обменников выставят в пределах: прием от 43,70 до 44,20 грн/евро и продажа от 44,30 до 44,60 грн/евро, уверен эксперт

Он отметил, что в последнее время конкуренция между обменниками за платежеспособного клиента (особенно оптового - от 1000 долларов или евро) только усилилась, что тоже "на руку" желающим купить или продать валюту.

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"Ведь рост конкуренции сдерживает аппетиты финансистов в части задирания валютных котировок вверх. Поэтому в этой ситуации особых сюрпризов в части валютных ценников обменников мы на этих выходных не увидим. Но уже с середины месяца ряд факторов снова начнет работать против гривны, что в дальнейшем будет помогать финансистам психологически раскачивать рынок. Поэтому до середины месяца у украинцев, желающих купить валюту, еще есть возможность сделать это спокойно, без суеты и подбирая наиболее оптимальный для себя курс", - добавил Козырев.

Курс доллара в Уккраине - прогноз на неделю

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что середина июля почти ничем не запомнится на валютном рынке, а колебания курса доллара будут происходить в рамках 40,4-40,7 грн/долл.

По его словам, как и в июне, на рынке будут наблюдаться попеременные смены трендов с восходящего на нисходящий и наоборот. Колебания курсов происходит в пределах новых коридоров, которые время от времени сужаются, например, до 40,4-40,7 грн за доллар.

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