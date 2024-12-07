Курс доллара в Украине 7 декабря: появился прогноз, что будет с валютой сегодня

Финансисты проработают в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине 7 декабря в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,20 до 41,50 грн/долл. и продажа от 41,60 до 41,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается стоимости евровалюты, то, по прогнозу эксперта, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,60 до 44,10 грн/евро и продажа - от 44,15 до 44,45 грн/евро.

"В условиях высокой степени нестабильности на международных рынках, да еще и с поправкой на наши украинские военные реалии, владельцам обменников нет смысла сейчас особо снижать свои ценники продажи валюты. Спрос на нее со стороны граждан достаточно велик", - отметил Козырев.

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По его словам, финансисты проработают в формате "с оборота" с как минимум средним уровнем спреда между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро. В большинстве обменников он составит в эти дни от 20 до 25 копеек по доллару и от 20 до 35 копеек по евро.

Курс доллара в Украине на 9 декабря

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 16 копеек.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,86 гривен за один евро, то есть гривня снизилась на 5 копеек.

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