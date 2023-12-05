Продать доллар можно в среднем по курсу 36,90 грн, евро – 40,02 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 5 декабря, незначительно подешевел на 1 копейку – до 37,39 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 36,90 грн за доллар.

Курс евро по гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 40,75 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,02 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня не изменился и составляет 37,37 грн/долл. (продать доллар можно за 37,30 грн). Евро при этом снизился в цене на 1й копеек – до 40,61 грн/евро (курс продажи – 40,45 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на вторник, 5 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,54 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 39,71 грн/евро, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

В Государственном бюджете Украины на 2024 год прогнозируемый средний курс гривны к доллару закреплено на уровне 40,7 грн за доллар. Следует отметить, что в проекте закона в первом чтении ожидаемый курс доллара был выше – 41,4 грн за долл.

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