Большинство сетей обменников будет работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 3 августа, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,35 грн/долл. и продажа от 41,45 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

"Большинство сетей обменников будет работать в формате "с оборота" со средним размером спреда между покупкой и продажей валюты. По доллару он будет в пределах 15-20 копеек, по евро - в пределах до 25-30 копеек", - отметил он.

Курс евро владельцы обменников выставят в пределах: прием от 44,20 до 44,80 грн/евро и продажа от 44,90 до 45,30 грн/евро, добавил эксперт.

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"Евровалюта останется основным инструментом для спекуляций на наличном валютном рынке на этих выходных", - считает Козырев.

Курс доллара в Украине на 5 августа

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 9 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,65 грн/евро, то есть гривна ослабла на 25 копеек.

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